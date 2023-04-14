

وقال يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الكنائس تتعرض للتدمير وذلك نتيجة للقصف غير الإنسانى للقوات الأوكرانية، وإن أكثر من 70 كنيسة، إما تضررت أو تم تدميرها بالكامل".



وأوضح جاجين أن الخدمات فى الكنائس مستمرة على الرغم من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، التى أدت إلى سقوط ضحايا بين رجال الدين وأبناء الرعية.



وأضاف قائلا "أنه في هذا الوقت العصيب، لم تصبح الكنائس مراكز جذب للمؤمنين فحسب، بل أصبحت أيضا مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية".



يذكر أن الكنائس في دونباس كانت فى كثير من الأحيان هدفا للقصف الأوكراني، وأسفر قصف بصاروخ "هيمارس" في شهر يناير الماضي، عن مقتل قس وإصابة راهبة مسنة، بعدما استهدف الجيش الأوكرانى ديرا في قرية "نيكولسكويه" قرب مدينة أوجليدار فى دونيتسك.