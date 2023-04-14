خيط الجريمة .. مزارع يقود لكشف المتهم بقتل شخص من الصم والبكم بكرداسة

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد مزارع بمنطقة كرداسة فريق النيابة بجنوب الجيزة، لكشف لغز العثور على جثة مواطن من " الصم والبكم" بمزرعة بمنطقة القسم، بأن أكد رؤويته توك توك يلقى جثة المجنى عليه فاخطر رجال المباحث والتي تمكنت من خلال الكاميرات وسؤال أقارب المجنى للوصول للمتهم.

انهى عامل من "الصم والبكم" حياة صديقه مستخدما آلة حادة "حجر" بأن انهال بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب امتناع المجنى عليه من "الصم والبكم" سداد مبلغ 8 ألاف جنيه استلفها من المتهم ورفض سداده.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "أ . م" 20 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "ع . ج" مع سبق الإصرار بأنه على اثر خلاف مالى سابق بينهما، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه والبلاغ 8 ألاف جنيه لدى المتهم، فاصطحبه إلى مكان خالى من المارة وما أن ظفر به حتى ألتقط أداه حادة " حجر" وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث اصابته التي أودت إلى وفاته قاصد من ذلك قتله.

وتنظر محكمة جنايات كرداسة أولى جلسات محاكمة المتهم 10 مايو المقبل، لاتهامه بقتل صديقه مع سبق الإصرار بسبب خلافات مالية بينهما.