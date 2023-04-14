حياة كريمة فى أسوان.. عمارات سكنية ومحطات مياه وصرف ومدارس جديدة بـ"إقليت"

وحولت مشروعات حياة كريمة الأحلام إلى واقع ملموس، بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط، والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية. ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة وفق التوقيات الزمنية المقررة، كما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

ومن القري المستهدفة، قري ونجوع الوحدة المحلية لمجلس قروى إقليت بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 5200 نسمة، وتشهد مشروعات المبادرة الرئاسية إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى، وتطوير ورفع كفاءة مركزى شباب عرب كيما والرغامة البلد وذلك بنسب 98% لكل مشروع ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما، والمجمع الخدمى والزراعى وكذلك وحدة الإسعاف بإقليت، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحرى بنسب 95 % لكل مشروع، وتشمل الأعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85 % لكل مشروع، علاوة على مشروع إنشاء سوق المواشى بقرية أبووير بنسبة 75%، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70 %.