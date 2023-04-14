"حياة كريمة"..تشغيل تجريبى لمحطة صرف صحى أولاد حمزة بتكلفه 400 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج أصبحت واقعا ملموسا حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج.

بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3 بقرية أولاد حمزة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج عقب الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه.

1 – أسم المحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3.

2 – مكان المحطة قرية أولاد حمزة بالمنشاه جنوب سوهاج.

3 – الشركة المنفذة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

4 – الطاقة التصميمية 880 لتر لكل ثانية.

5- المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

6 - التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 400 مليون.

7 – المحطة الرئيسية تستقبل تصرفات مياه الصرف الصحى من 5 محطات رفع فرعية جارى الانتهاء منها.

8 – المحطة وملحقاتها تخدم مدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة.

9 – المشروع يخدم 230 ألف نسمه تقريبا.

10 - جارى الانتهاء من الشبكات لتخدم مدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وسيتم خلال الفترة القريبة التشغيل الجزئى لشبكات الصرف الصحى لحين الانتهاء من الأعمال بقرى النويرات وجزيرة أولاد حمزة والرشايده.

11- المشروع يهدف إلى التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.