اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 11:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات فى الأميرية

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:54 م
حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات فى الأميرية سرقه، أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" .

واعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.


سرقه

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

سرقة الهواتف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة