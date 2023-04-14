حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات فى الأميرية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" .

واعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.