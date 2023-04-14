جامعة الإسكندرية تفوز بالدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين، تحت عنوان "كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)"، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الذى قام بتسليم الفريق كأس البطولة.

تأتى هذه الدورة الرمضانية على هامش فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول منظومة الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والسفراء والمُستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الوزارة، ومجموعة من الطلاب الوافدين من عدة جنسيات مُختلفة.