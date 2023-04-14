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توزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية في قرية الجديدة بالوادى الجديد

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:39 م
توزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية في قرية الجديدة بالوادى الجديد توزيع مساعدات غذائية للأسر
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تابع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، بدء توزيع مساعدات غذائية للاسر الاولي بالرعاية بقرية الجديدة التابعة للمركز، بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.
 
وحضر الفعاليات صابر فايد مدير إدارة التضامن بالداخلة و منصور شاذلى عمدة قرية الجديدة ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع بالجديدة وسيد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة .
 
ووجه رئيس المركز، بسرعة البدء في أعمال توزيع المساعدات على المستحقين، وفقًا لقواعد البيانات المدرجة بإدارة التضامن الإجتماعي بالداخلة لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.
 
 
 
 
 

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