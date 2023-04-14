تغيير أسلاك الأعمدة الكهربائية بقرية الشغب على الطريق السريع بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى تغيير الأسلاك بالأعمدة الكهربائية بقرية الشغب على الطريق السريع، حيث يأتي ذلك في إطار حماية المواطنين من أخطار الأسلاك المكشوفة التى تتسبب فى حدوث بعض الحرائق فى الأشجار، وجارى إستمرار العمل في نطاق الوحدة المحلية بالشغب لخدمة الأهالى.

كما شهدت مدينة إسنا، المشاركة فى حملة يد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة،، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم العمل فى تخفيف الأحمال ابتداء من مجلس مدينة إسنا القديم حتى ميدان المحكمة، ومن ميدان المحكمة حتى شارع أحمد عرابي، وتم تخفيف الأحمال أيضاً إبتداءاً من السجل الجديد حتى المسلة على ترعة أصفون، موضحاً أنه تم استكمال أعمال التخفيف إبتداءاً من منطقة القناطر القديمة حتى كوبري القنطرة، ومنطقة جسر السيالة وابتداء من مسجد الزهراء حتى مخبز عطية، وجاري العمل لاستكمال باقي المناطق بالمدينة.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية فى مناطق حوض متولي الشرقي، وحوض الشيخ فضيل وحوض المالية بالمدينة، والتعدى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومرونة الأسمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أعمال تغيير الأسلاك بالاعمدة الكهربائية بقرية الشغب



تغيير الأسلاك بالاعمدة الكهربائية بقرية الشغب