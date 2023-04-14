اليوم السابع
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تعرف على مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:00 ص
تعرف على مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد التأمين الصحى
بورسعيد - محمد عزام

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انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد كأولى المحافظات المصرية فى تطبيق هذه المنظومة والتى لها العديد من المميزات للمواطنين نسردها فى السطور التالية: 
 
• يقدم نظام التأمين الصحى الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.
 
• تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.
 
• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
 
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة.
 
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة.
 
• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.
 
• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.
 
• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
 
 

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