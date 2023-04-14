تعرف على مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد كأولى المحافظات المصرية فى تطبيق هذه المنظومة والتى لها العديد من المميزات للمواطنين نسردها فى السطور التالية:
• يقدم نظام التأمين الصحى الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.
• تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.
• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة.
• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة.
• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.
• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.
• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة