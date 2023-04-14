تعرف على مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد كأولى المحافظات المصرية فى تطبيق هذه المنظومة والتى لها العديد من المميزات للمواطنين نسردها فى السطور التالية:

• يقدم نظام التأمين الصحى الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

• تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.

• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة.

• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.

• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.

• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.