تساقط الشعر بعد الولادة.. اعرفى أسبابه وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

تعاني العديد من الأمهات الجدد من تساقط الشعر بعد بضعة أشهر من الولادة، وفى السطور القادمة سنوضح سبب حدوث تساقط الشعر بعد الولادة ، ومدة استمراره ، ونصائح لإدارة الحالة ، ومتى يجب زيارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو تساقط الشعر بعد الولادة؟



يعتبر تساقط الشعر بعد الولادة حالة شائعة تحدث بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الولادة، يتميز بتساقط الشعر المفرط ، وعادة ما يتم ملاحظته لأول مرة عند غسل الشعر بالفرشاة أو غسله، تعاني بعض الأمهات الجدد من ترقق ملحوظ وحتى بقع صلعاء.

كمية الشعر الطبيعية التي يتساقطها الأشخاص الذين لا يعانون من تساقط الشعر بعد الولادة هي حوالي 100 شعرة في اليوم، يفقد الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بعد الولادة أكثر من ذلك بكثير في اليوم ، لكن الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر. المتوسط ​​حوالي 300 شعرة في اليوم.

ما هي مدة تساقط الشعر بعد الولادة؟



عادة ما يتم حل تساقط الشعر بعد الولادة في غضون ستة أشهر ولكن يمكن أن يستغرق وقتًا أطول في بعض الأحيان، غالبًا ما يتم حلها بحلول عيد ميلاد الطفل الأول، بحلول ذلك الوقت ، يعود شعر الأم عادة إلى ما كان عليه قبل الحمل ، على الرغم من أن بعض النساء يشعرن أن شعرهن لا يزال أرق مما كان عليه قبل الحمل.

ما الذي يسبب تساقط الشعر بعد الولادة؟



يحدث تساقط الشعر بعد الولادة بسبب التغيرات الهرمونية بعد الولادة، أثناء الحمل ، غالبًا ما يؤدي ارتفاع هرمون الاستروجين إلى نمو الشعر بشكل أكثر كثافة وامتلاء من المعتاد، مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد الولادة ، يبدأ الشعر في التساقط ، لا يمكن منع تساقط الشعر بعد الولادة ، لأنه جزء طبيعي من تجربة ما بعد الولادة.

علاج تساقط الشعر بعد الولادة



لا يوجد علاج يمكن أن يبطئ أو يمنع تساقط الشعر المرتبط بتساقط الشعر بعد الولادة، عادة ما يتم حل تساقط الشعر بعد الولادة من تلقاء نفسه ، ولكن قد يستغرق شهورًا للتحسن، في غضون ذلك ، إليك بعض النصائح العملية للمساعدة في إدارة الحالة:

عناية لطيفة بالشعر:كوني لطيفة عند تمشيط شعرك بالفرشاة وتمشيطه لتجنب التقصف وزيادة تساقطه. تجنب تسريحات ذيل الحصان الضيقة أو تسريحات الشعر الأخرى التي يمكن أن تضيف توترًا غير ضروري لشعرك. تجنب التصفيف بالحرارة.

حمية صحية: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والفواكه والخضروات الصحية في تحسين صحة الشعر. قد تكون الأطعمة التي تحتوي على الحديد وفيتامين ج ود وبيتا كاروتين وأوميجا 3 والمغنيسيوم مفيدة بشكل خاص.

الفيتامينات والمكملات الغذائية:من المعروف أن البيوتين وزيت جوز الهند يساعدان في تقوية الشعر وتكثيفه. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فتأكدي من مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في تناول أي فيتامينات أو مكملات.

متى تذهبى للطبيب



يعتبر تساقط الشعر بعد الولادة جزءًا طبيعيًا تمامًا من فترة ما بعد الولادة. لا يمكن منعه ، لكن كونى مطمئنة أنه مؤقت فقط.