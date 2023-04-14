تحرير 857 محضرًا لمخالفين واستمرار ضخ الأرز بمعارض "أهلا رمضان" فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 538 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري، تضمنت تلك المحاضر مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية، حيث تم ضبط 15 كجم دواجن وسجائر مجهولة المصدر و 13 شيكارة دقيق مدعم محظور بيعها بالأسواق.

وعلى جانب آخر، ضخت المديرية 62 طن أرز أبيض لبيعه بسعر 15 جنيهاً للكيلو بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة.

وأعلنت تحرير 90 محضرًا آخرين، لامتناع المزارعين عن توريد الحصى المقررة بالإضافة إلى مخالفة 3 مضارب لشروط التعاقد مع هيئة السلع التموينية والاستيلاء على كميات موردة يستحق عنها فروق أسعار بمبلغ 3.5 مليون جنيه.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.