ضبط محطة جمعت 15 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ، من ضبط محطة تموين سيارات بناحية كفر طنبدى بمركز ومدينة شبين الكوم لتجميع 15 ألف لتر سولار لبيعهم بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وكذا عدم وجود سجلات الزيارات و"21" بترول بالمحطة مما يعيق الحملة عن أداء مهامها فى مطابقة الكميات المنصرفة .

بالإضافة إلى ضبط 34 شيكارة دقيق بلدى مدعم و 230 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بنواحى كفر عشما بمركز الشهداء وقرية خور بأشمون بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وكذا التحفظ على أحد المصانع بناحية عزبة النجار بأشمون لتجميعه طن مازوت دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة وعدم إتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق.

وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام (5588 ، 6848 ، 12989 ، 12987) وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

يأتى هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين ، وإنطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 381 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك على مدار يومين متتاليين وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية والأمنية ، وقد تنوعت ما بين (179) محضر مخالفات مخابز و (202) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية والتى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال شهر رمضان والعمل علي حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.