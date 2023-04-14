الكشف على 1007 مواطنين بساقية المنقدى بالمنوفية فى قافلة مجانية

المنوفية - محمود شاكر

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية ساقية المنقدي بمركز أشمون، والتي أستمرت على مدار يومين وبحضور الدكتورة شيماء دنيا ، مدير إدارة أشمون الصحية.

جائت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية تخفيفا للعبىء عن كاهل المواطنين.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة،2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ،أنف وأذن وحنجرة وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

واضافت شفيق، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1007 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 276 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 98 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 18 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد 10ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

وأكدت شفيق، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.