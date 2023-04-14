اليوم السابع
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القومى للمرأة ينشر جزءا من مسلسل "تحت الوصاية" للمتحدة ويؤكد: الولاية حق للمرأة

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:57 م
القومى للمرأة ينشر جزءا من مسلسل "تحت الوصاية" للمتحدة ويؤكد: الولاية حق للمرأة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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نشر المجلس القومى للمرأة ، نص من حوار مسلسل تحت الوصاية ، للمتحدة للخدمات الإعلامية ، والذى تتعترض فيه "حنان" على عدم منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها في مشهد مؤثر بالحلقة الرابعة من  مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة "منى زكى تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، " والذي يناقش مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على المال.

وقال المجلس القومى للمرأة، أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، وتعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهى المؤتمنة على أطفالها وهى القائمة بأمورهم، هى التى تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضا على أطفالها.

وقد تقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التى يقدرها القاضى والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق فى التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.


مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

تحت الوصايه



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