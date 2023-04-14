الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم بمركز الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم ومسابقة المعلومات الدينية بمشاركة 50 متسابقا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وخلال فعاليات المسابقة تنافس 50 متسابق على خمس مستويات «خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، نصف القرآن، القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أجزاء»، بحضور فضيلة الشيخ محمود عراقى عوض، فى المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود وفريق عمل مركز شباب الطود.

فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عبر إدارة تنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، أمسية دينية رمضانية ضمن خطة النادى الثقافى بمركز شباب القباحي الغربي في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتحدث فضيلة الشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف عن فضائل الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، والذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وضرورة اغتنام هذا الشهر الفضيل، وفضل قيام ليلة القدر، كما تحدث عن أهمية استغلال هذه الأيام المباركة في صالح الأعمال، والمحافظة على الصلاة في وقتها وصلة الرحم.



فعاليات مسابقة دينية في حفظ القرأن الكريم بمركز شباب الطود (1)



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة دينية بالطود (1)