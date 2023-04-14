الداخلية تضبط 18 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط 32 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 11 بندقية آلية – 7 بنادق خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى – 175طلقة مختلفة الأعيرة- 11 خزينة بحوزة 21 متهمًا لـ 8 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 100 جرام لمخدر الأفيون- 570 جرام لمخدر الشابو – 60 قرص مخدر بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا.