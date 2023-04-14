وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية ألكسندر جوردييف لوكالة تاس الوسية اليوم الجمعة إنه "تم الكشف عن قوات استطلاع للقوات الأوكرانية وقامت فرق مدافع جياتسينت بتدميرهل في منطقة أوجليدار مما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 12 مسلحا".

وقال إنه في منطقة دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات صواريخ هيمارس.

وأضاف جوردييف: "أسقطت فرق أنظمة صواريخ إس-300 وبوك الأرض جو سبعة صواريخ ، وقضت نيران المدفعية على مجموعة صواريخ مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية بالقرب من أوجليدار".

وأوضح المتحدث أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني.