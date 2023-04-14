اليوم السابع
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التخطيط: 6.4 مليار جنيه لقطاع الاسكان بمحافظة القليوبية عام 22/2023

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:00 ص
التخطيط: 6.4 مليار جنيه لقطاع الاسكان بمحافظة القليوبية عام 22/2023 ارشيفية ــ وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه  استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 ، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%. 
 
أوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القليوبية في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها  46 مشروع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 190 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.
 
 
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  355 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 تبلغ  10,6 مليار جنيه.

 


الاسكان

وزارة التخطيط

القليوبية

الاسكان الاجتماعى

المشروعات التنموية



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