التخطيط: 6.4 مليار جنيه لقطاع الاسكان بمحافظة القليوبية عام 22/2023

أوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القليوبية في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 46 مشروع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 190 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.