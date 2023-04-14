البريطانيون يتخلون عن الأطعمة الطازجة بسبب أزمة تكلفة المعيشة

كتبت نهال أبو السعود

تشير أحدث بيانات مبيعات التجزئة إلى أن المتسوقين البريطانيين يتحولون من الأطعمة الطازجة إلى الأطعمة المجمدة، أثناء محاولتهم خفض الإنفاق وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت التكلفة المرتفعة عاملاً مهمًا في الضغط على الأسر في المملكة المتحدة، حيث بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 18.2% وسط ارتفاع أسعار الطاقة ونقص خضروات السلطة بسبب سوء الأحوال الجوية في أوروبا.

رداً على ذلك، يبذل العديد من المتسوقين ما في وسعهم لتجنب الاضطرار إلى دفع أسعار أعلى، وفقًا لبيانات البيع بالتجزئة التي نشرتها بي بي سي.

وبحسب بحث من Kantar ، كشف المحللين الذين يغطون تجارة التجزئة في بريطانيا العظمى. ، ان الطلب أقوى على سلع مثل الدجاج المجمد ، حيث ارتفعت أحجامها بنسبة 5.9% في 12 أسبوعًا حتى 20 مارس ، و زادت مبيعات الأطعمة الجاهزة المجمدة ، بما في ذلك الوجبات الجاهزة والبيتزا ورقائق البطاطس بنسبة 2.6%.

ظلت أحجام الأطعمة المجمدة ثابتة ، حتى مع شراء المتسوقين أقل. وأظهرت بيانات نفس الفترة ، أن إجمالي أحجام البقالة انخفض بنسبة 4%، في حين أن حجم البضائع المجمدة المشتراة لم يتغير.

بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة 18.2% على مدار العام حتى فبراير ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. أشار الإحصائيين إلى أن هذه كانت أسرع زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ أغسطس 1977 ، عندما قُدرت بنسبة 21.9 %.