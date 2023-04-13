جارديان: اقتصاد بريطانيا لم يحقق نموا فى فبراير بسبب الإضرابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الاقتصاد البريطانى فشل فى تحقيق نمو فى فبراير الماضى، بحسب ما كشفت الأرقام الرسمية، وذلك فى ظل ظل موجة من الإضرابات فى القطاع العام وضعف فى الناتج المحلى الصناعى.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى أن الاقتصاد توقف عن النمو فى فبراير، وجاء أقل من التوقعات بارتفاع النشاط بنسبة 0.1% خلال الشهر.

وقال مكتب الإحصاءات إن قطاع البناء حقق نموا قويا بعد أداء سىء فى يناير، مع زيادة أعمال الإصلاح، إلى جانب تعزيز البيع بالتجزئة، حيث كان شهرا قويا للمبيعات لكثير من المتاجر.

إلا أن المكتب أشار إلى أن إضرابات العاملين بالخدمة المدنية والمعلمين أضرت بالنشاط فى القطاع العام، بينما أدى الطقس المعتدل غير المعتاد إلى انخفاض استخدام الكهرباء والغاز. ولم يظهر التصنيع أى نمو، فى حين تراجع قطاع الخدمات المهيمن فى بريطانيا 0.1%، منخفضا عن معدل النمول المعدل بـ0.7% قبل شهر.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد ساعات من إصرار وزير الخزانة جيريمى هانت على أن أداء المملكة المتحدة أفضل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولى التى صدرت يوم الثلاثاء، وأشارت إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.3% هذا العام.

وكان هانت قد قال فى تصريحات لبلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، إن بريطانيا ستؤدى أفضل من هذا، وتوقعات بريطانيا أفضل بكثير.

وعلق هانت على الأرقام الأخيرة، الصادرة اليوم الخميس، وقال إن التوقعات الاقتصادية تبدوا أكثر إشراقا من المتوقع. فقد حقق إجمالى الناتج المحلى نموا فى الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن على وشك تجنب الركود بسبب الخطوات التى اتخذناها".