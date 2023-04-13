ضبط 50 منشأة غذائية بدون ترخيص و12 أخرى بها خطورة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 220منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص، و12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 177محضراً، وسحب 90 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1214 كيلو من أغذية متنوعة و210 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير في الخواص الطبيعية.

وفى إطارالاستعداد لأعياد لشم النسيم قامت مراقبه الأغذية بالمشاركة مع الرقابة التجارية، بالمرور علي محلات بيع الأسماك المملحة في نبروه، وتم ضبط 30 كيلو سردين و15 كيلو فسيخ للتغير في الخواص الطبيعية وعدم وجود بيانات وتم سحب عينات منها للفحص وتم تحرير محضر 96 و محضر 97 لسنة 67 بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وجاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.