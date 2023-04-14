ارتفاع مبيعات السيارات وترخيص 20370مركبة "زيرو" خلال مارس 2023

كتبت : أماني سمير

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 من خلال تقريرها الشهري عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" لتسجل 20370 مركبة.

ولوحظ نمو متزايد على عكس المتوقع حيث أوضح تقرير شهر فبراير الماضى أن عدد المركبات الزيرو التى تم التأمين عليها وترخيصها17061 .

كما أكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1591مركبة موديل 2020 و3186مركبة موديل 2021و8632مركبة موديل2022 و6961 مركبة بينما كانت ارقام موديلات المركبات الزيرو فى شهر فبراير 1564مركبة موديل 2020 و3145مركبة موديل 2021 و7799 مركبة موديل2022 و4551 مركبة موديل2023.