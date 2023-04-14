ارتفاع أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.12% رابحًا 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.3 مليون سهم محققة ما قيمته 284.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6309 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وقفزت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، يليه القطاع المالي بنسبة 0.49%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والصناعة، والمرافق العامة بنسبة 1.13%، 0.59%، 0.36%، 0.24%، على التوالي.

وزاد 20 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.61%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 18.1 مليون ورقة بقيمة 108.6 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 ل سوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.68% رابحًا 69.07 نقطة ليغلق عند مستوى 9623.05 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.662 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 242.7 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 11858 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وقفز 42 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.86%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 6.49%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.5%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 9.32%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.8%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 325.8 مليون درهم.