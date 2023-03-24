هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام ل سوق دبى المالى بنسبة 0.42% خاسرًا 14.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.1 مليون سهم محققة ما قيمته 196.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5624 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.36%، وأخيرًا القطاع المالي بنسبة 0.72%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والمرافق العامة، والصناعة بنسبة 0.79%، 0.5%، 0.01%، على التوالي.

وزاد 13 سهمًا على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.13%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.61%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 7.1 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم.

وانخفض مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.499% خاسرًا 51.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9502.51 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.633 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173.9 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9995 صفقة.

هبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 3.14%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 11.5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 3.2%، ثم سهم "شركة أدنوك للغاز بي أل سي" بنسبة 2.39%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.37%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 325.8 مليون درهم.