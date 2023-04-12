رئيس مدينة الشهداء يتابع رفع تجمعات الأمطار بقرى المركز

تفقد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم يرافقه محمد العربي نائب رئيس المدينة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بقرية العراقية.

وواصل رئيس المدينة متابعته أعمال الوحدات القروية للتعامل مع نتائج تساقط الأمطار، بمتابعته أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بقرى الوحدة القروية بساحل الجوابر برفقة ريهام بحبح نائب رئيس المدينة والأستاذة شادية الهجين رئيس الوحدة.

وفي سياق متصل واصل رؤساء الوحدات القروية متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بالقرى كل في نطاقه.

وأكد رئيس المدينة على التواجد الميداني المتواصل بشوارع القرى بقرى الوحدات، والاستعداد التام والدفع الفورى لسيارات سحب المياه لمواجهة أى مستجدات قد تطرأ على الأحوال الجوية سواء بالمدينة أو قرى مركز الشهداء.

وشدّد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات القروية بمراجعة مهمات الكهرباء من خلال غرف عمليات تواصل عملها على مدار اليوم للتعامل الفورى مع الحالات الطارئة.