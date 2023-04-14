إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم توكتوك بكفر الدوار فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نقل وتوكتوك بالقرب من قرية البركة بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.