اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:28 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا إسعاف
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقرب من كمين كوبري الرمل بمركز نجع حمادي، وأسفر الحادث عن إصابة محمد حمادة محمود، 22 عامًا، ويحي خالد عبدالمتعال، 21 عامًا، وتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى نجع حمادي ببهجورة، لتلقي العلاج اللازم.
 
تحرر محضر بكل واقعة على حدى، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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