اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 08:01 م
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إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:54 م
إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر إصطدامهم بسيارة مسرعة، أثناء عبورهم  الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بسيارة أثناء عبورهم طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية الكدوة  التابعة لمركز كفر الدوار. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

 
 
 
 
 
 

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