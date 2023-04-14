إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق الزراعى بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر إصطدامهم بسيارة مسرعة، أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.