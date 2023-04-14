إصابة سائق نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية- بورسعيد.. صور

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسر بالحوض نتيجة انقلاب السيارة التى يقودها على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام قرية الرياح بالقنطرة غرب بالإسماعيلية وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده انقلاب سيارة ربع نقل رقم 7813 ص س على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام قرية الرياح بالقنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة مجدى عويضة سالم 19 عام سائق مقيم الكيلو 14 القنطرة غرب ومصاب بكدمات واشتباه كسر بالحوض.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

وتمكنت معدات الوحدة المحلية لقرية الرياح برئاسة المحاسب علاء عبادى رئيس قرية الرياح من رفع السيارة من على الطريق لسهولة الحركة المرورية.