إدارة بايدن تخصص 300 مليون دولار لبناء جسور فى أنحاء أمريكا

كتب محمد جمال

قال مسئولون إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستشكف الخميس عن تمويل قيمته حوالى 300 مليون دولار فى إطار قانون البنية التحتية لبناء تسعة جسور فى أنحاء الولايات المتحدة.

يمثل قانون البنية التحتية، الذى أقره الكونجرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحدا من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأمريكى، وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.

وبينما يزور بايدن أيرلندا، ستتوجه نائبته كاملا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات فى ثمانى ولايات وفى العاصمة واشنطن.

وأفاد البيت الأبيض فى بيان "هذه الجسور ستخدم إجمالى 230 ألف سيارة يوميا، وستوفر تلك الاستثمارات وقت ومال دافعى الضرائب عن طريق تقليل الازدحام المرورى وإجراء تحسينات طال انتظارها".

ووقع بايدن على قانون البنية التحتية الذى تقدر تكلفته بتريليون دولار فى نوفمبر عام 2021، وتعمل إدارته على تنفيذه بإقامة مشروعات لإصلاح الجسور والطرقات وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ليشمل المزيد من الأمريكيين.