أهالى قرية بالشرقية يعدون إفطارا جماعيا لـ1500 صائم بحضور نائب رئيس المدينة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم شباب قرية العدلية التابعة لوحدة العدلية المحلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حفل إفطار جماعى لـ 1500 صائم لأهالى المنطقة بحضور المحاسب جمعة لاشين نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس، وهدى رمضان رئيس وحدة العدلية المحلية وزينب الشملى مدير العلاقات العامة بوحدة العدلية وعلى سلطان عمدة قرية العدلية والمحاسب أحمد يوسف أحد رجال الأعمال بالمنطقة وعدد كبير من أهالى القرية وشبابها وعدد من رجال أعمال المنطقة.

من جانبه، قال على عثمان عمدة القرية، إن اليوم هى المرة الأولى التى يتم تنظيم مائدة إفطار بالقرية.

وكانت أصلا فكرة إبراهيم نعمان غالى أحد شباب القرية قام على تنظيم المبادرة حسام حجاب ومحمود السيد معوض وياسر نصار ونالت إعجاب وترحال كبير وتم الإعداد والتنظيم.

ولفت مصطفى راشد مدير عام التفتيش بوزارة المالية بالشرقية أحد أبناء القرية إلى أن الأعمال الشبابية الجميلة تؤكد على اهتمام وحرص القيادة السياسية بالشباب بقيادة الرئيس السيسى واهتمام وزارة الشباب والرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة والتنمية الشاملة فى تحقيق آمال وطموح الشباب والدفع بهم فى صنع القرار.

وأشارت زينب الشملى مدير العلاقات العامة بوحدة العدلية المحلية، وإشرف غنيم مسئول تراخيص المحلات بالوحدة، إلى أن فكرة مبادرة الإفطار الجماعى للقرية تهدف الى إنهاء أى خصومات بيننا كأهل، وتم اليوم إفطار 1500 صائم جميعهم من أهالى القرية، واندمج الجميع فى خدمة الآخر الصغير والكبير يعبران عن ودهم لبعضهم.

وأشار أحمد يوسف مصطفى أحد كبار القرية إلى أن هذا اليوم يؤكد تماسك أهالى القرية ويسهم فى حل العديد من الصعاب على الأهالى فقد تحدث عبر الأفطار الأهالى عن مشاكلهم وبادر العديد فى المساعدة وتوفير الخدمات اللازمة ويحتاجها عدد من أهالى القرية.



أطفال يشاركون بالمائدة



المائدة



أهالى القرية



شباب



عدد من الأهالى