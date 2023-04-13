وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: مزيدا من الترابط لدحر المكائد

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2023 ، جاء بها:" مناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الأرثوذكس عن مكنون اعتزازي وعظيم أمنياتى، راجياً للنسيج الوطنى المصري المزيد من الترابط ليكون دوماً سداً منيعاً تندحر أمامه المكائد والشدائد ، لتمضى مسيرة الوطن لبلوغ مرتجيات التنمية والازدهار، لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية"، جاء بها: "بمناسبة عيد القيامة المجيد يطيب لى أن أعرب عن خالص التهانى وصادق الأمنيات فى هذه المناسبة التى تترسخ فيها قيم العطاء والوفاء .. تؤكد حقائق التاريخ أن مصر الكنانة قد طاب ثراها بخطى الأنبياء .. وستبقى رايتها أبد الدهر بجهود المخلصين من أبنائها وتكاتفهم وترابطهم خفاقة فى العلياء.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجلية بجمهورية مصر العربية" جاء بها :بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أود أن أبعث لكم والطائفة الإنجيلية بخالص التهانى وصادق الأمنيات .. راجياً لكم التوفيق والسداد .. ولمصرنا المزيد من الوحدة والترابط والتكامل ولتبقى دائمــــاً فى عـــــزة ورفعـــــة وإزدهــــار.

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها: بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين فى هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام ، بأصدق التمنيات فى مناسبة عيد القيامة المجيد ، الأخوة والأبناء ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى قيم التضحية والعطاء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء وتسطرون بعطائكم مع زملائكم المسلمين أروع الأمثلة فى التضحية والفداء تذودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء ، حفظ الله مصر ، وألبسها رداء السكينة والأمن ، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة.