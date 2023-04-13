ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لطلاب جامعة الإسكندرية

كتب مدحت عادل

على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية.

جاءت الورشة تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجامعة الإسكندرية، وفى إطار مجموعة ورش العمل التى يقوم بها الجهاز بغرض تدريب طلاب الجامعات وإعداد الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة فى هذا المجال، مما يسهم فى نشر ثقافة المنافسة.

وخلال ورشة العمل تم تعريف الطلاب على الجهاز واختصاصاته التى نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، والرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية (2021-2025)، والتى تتضمن أحد أهدافها نشر ثقافة المنافسة بين العديد من الفئات، ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمى، وذلك بهدف دعم الأبحاث والحياة الأكاديمية فيما يتعلق بحماية المنافسة لدعم سوق العمل من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة وخلق جيل جديد مؤهل وعلى دراية بسياسات وآليات حماية المنافسة، وتنفيذًا لذلك تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة والتى تهدف بالأساس إلى تدريب الطلاب، بجانب نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذى يعقده سنويًّا وتتاح فيه الفرصة لكافة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية للالتحاق به، حيث تم عقد إحدى عشرة دورة للنموذج، وسوف يتم الإعلان عن الدورة الثانية عشرة خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى العربى فقد تم عقد الدورة الأولى من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لتدريب الطلاب من مختلف الدول العربية، وذلك تحت مظلة شبكة المنافسة العربية التى تترأسها مصر على مدار عامين.