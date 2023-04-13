محافظ الوادي الجديد يوجه ببحث إضافة حجرة إضافية لمساكن الأولى بالرعاية بحي ميتالكو

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، صلاة التراويح بمسجد الحي الجديد بميتالكو بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وسط جموع المواطنين وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الانتهاء من الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين من أهالي الحي لبحث مطالبهم، حيث وجه بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة لبحث إضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية الخاصة بمساكن الأولى بالرعاية، واستغلال مقر جمعية حي ميتالكو للنفع العام، وفقًا لاحتياجات أهالي الحي، وتطبيق توجيهات خفض وترشيد الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية مع توفير الإنارة المناسبة بالأحياء الداخلية.

كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد الطرق الداخلية بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي، ونقل مقر حضانة الإيمان الخاصة لصالح جمعية رواد المعاشات، ومنح منافذ للبيع بالأحياء لأصحاب مزارع الدواجن بفترة سماح مجانية بشرط بيع الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.