نجاح مبادرة زراعة 100 مليون شجره بالدقهلية.. والمحافظ: 300 ألف موزعة على المراكز

الدقهلية: شريف الديب

شهد القطاع البيئي بمحافظة الدقهلية العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء نظام بيئي صحي متكامل وتوفير الأجواء الصحية الشاملة لكافة المصريين، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وواصلت الدولة ممثلة في وزارة البيئة تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية المختلفة، والتي تساعد المواطنين في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري من خلال تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها.

وقال الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية لـ"اليوم السابع"، إن الأشجار التي تم توريدها للمحافظة تضم أصناف مثمرة، وهي الزيتون واليمون والبرتقال والجوافة واليوسفي والرمان وكذا اشجار زينة تشمل الكازورين والنبق وفرشة زجاج وكونو كاربس.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بشأن المرور والمتابعة لأعمال زراعة الأشجار المشار إليها، فقد تم المرور علي المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق العامة والحدائق بعدد من المراكز التي يجري بها بالفعل أعمال زراعة الأشجار شملت مراكز ومدن اجا والسنبلاوين وتمي الأمديد وسبق وتم المرور علي احياء ومراكز شرق المنصورة وطلخا والمنصورة ومحلة دمنه ودكرنس ومنية النصر والكردي وميت سلسيل، وذلك لمتابعة أعمال الزراعة والتأكيد علي المتابعة المستمرة لرعاية الأشجار والحفاظ عليها من التلف وفق الأصول الفنية المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لـ"اليوم السابع"، إن أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة أعمال زراعة الأشجار بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق والحدائق العامة بنطاق مراكز ومدن المحافظة مستمرة خلال الفترة القادمة، وذلك باشراف ومتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام ادارة شئون البيئة بالمحافظة وعضوية ممثلي ادارة التفتيش والمتابعة ومديرية الزراعة، وذلك لمتابعة أعمال زراعة الأشجار المثمرة والاشجار الخشبية والتأكد من زراعتها في اماكنها ومراعتها بعد ان تم زراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق والحدائق العامة بنطاق مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح "مختار" أن كامل حصة الدقهلية 300 ألف شجرة يتم توزيعها علي كافة المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة، مشيرا إلى أن اهمية تلك المبادرة تأتي لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء بنطاق محافظة الدقهلية، مما يساهم أيضا في تحسين الصورة البصرية للمواطنين .

وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال "مختار" إن هذه الأشجار يتم زراعتها علي جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلي الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هذا في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030،وفي اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وزارة الإنتاج الحربي وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام امنه في هذا الشأن.