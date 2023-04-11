مطار مرسى علم الدولى يستقبل 18 رحلة طيران دولية من 9 دول أوربية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 18 رحلة طيران من 9 دول أوربية ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.

وتبين من جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من 9 دول منها رحلتين من العاصمة التشيكية براغ، و3 رحلات من المطارات الإيطالية، ورحلة من سويسرا، و4 رحلات من المانيا، و4 من بولندا، ورحلة من هولندا، وأخرى من المجر، وبلجيكا وكذلك رحلة من لكسمبرج .

وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى أن الرحلات الوافدة تصل أغلبها من 11 دولة أوربية، وهى التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يصل الألاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.