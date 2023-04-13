نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب عشرة آخرون إثر اصطدام شاحنة بهم فى مقاطعة "هوشياربور" بولاية "البنجاب".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها ان المنطقة التي وقع بها الحادث هي منطقة شبه جبلية، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة أثناء اجتيازه أحد المنحدرات مما أدى إلى اصطدامه بـ17 شخصا. وأضافت الشرطة أنه يشتبه في تعطل مكابح الشاحنة مما أدى إلى وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

يذكر أن إمرأتان لقيتا مصرعهما، فيما أصيب 38 آخرون بجروح من جراء حادث سقوط حافلة - كانوا على متنها - في واد بعمق 70 مترا شمالي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهنيدة إن الحافلة كانت تنتقل من مدينة بولاية أوتاراخاند إلى مدينة دهرادون في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.



وأضافت أن القيادة المتهورة على ما يبدو أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة ما أسفر عن سقوطها، حيث كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادث 40 راكبا، من بينهم 16 إمرأة، و19 رجلا، و5 أطفال.



ومن بين الضحايا القتلى إمرأة وابنتها، بينما تم نقل المصابين الـ 38 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.