اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 07:53 م
أكرم القصاص
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مصرع امرأتين وإصابة 38 فى حادث سقوط حافلة بواد عميق فى الهند

الأحد، 02 أبريل 2023 07:34 م
مصرع امرأتين وإصابة 38 فى حادث سقوط حافلة بواد عميق فى الهند سقوط حافلة - أرشيفية
أ ش أ

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لقيت إمرأتان مصرعهما، فيما أصيب 38 آخرون بجروح من جراء حادث سقوط حافلة - كانوا على متنها - في واد بعمق 70 مترا شمالي الهند. 


وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهنيدة إن الحافلة كانت تنتقل من مدينة بولاية أوتاراخاند إلى مدينة دهرادون في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.


وأضافت أن القيادة المتهورة على ما يبدو أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة ما أسفر عن سقوطها، حيث كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادث 40 راكبا، من بينهم 16 إمرأة، و19 رجلا، و5 أطفال.


ومن بين الضحايا القتلى إمرأة وابنتها، بينما تم نقل المصابين الـ 38 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


الهند

سقوط حافلة بالهند

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ولاية أوتاراخاند



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