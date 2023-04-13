مصرع طفل رضيع فى حريق بشقة سكنية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل رضيع مصرعه بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك فى حريق بشقة بالطابق الثانى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طفل رضيع بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك فى حريق بشقة بالطابق الثانى، على الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.