مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث اصطدام سيارة نقل بـ"توك توك" فى المنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث اصطدام سيارة نقل بـ"توك توك" على طريق بركة السبع، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث اصطدام سيارة نقل بتوك توك على طريق بركة السبع، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة