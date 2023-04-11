مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث اصطدام سيارة نقل بـ"توك توك" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث اصطدام سيارة نقل بـ"توك توك" على طريق بركة السبع، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.