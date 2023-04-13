اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 04:34 م
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مصرع شخص وإصابة نجله فى انفجار اسطوانة غاز بالمنوفية

الخميس، 13 أبريل 2023 04:19 م
مصرع شخص وإصابة نجله فى انفجار اسطوانة غاز بالمنوفية أسطوانة غاز
المنوفية - محمود شاكر

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لقى شخص مصرعه وأصيب نجله فى حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار بقرية دلهموا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة أشمون، إخطارا يفيد بانفجار اسطوانة غاز بعقار مكون من طابقين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
على الفور انتقل المحاسب خالد النمر رئيس مدينة أشمون يرافقة حسام حسن نائب رئيس المدينة، وبالمعاينة تبين مصرع "عبد الناصر حامد شلبى" 50 سنة، وإصابة نجله "محمد" بإصابات متفرقة، وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى أشمون العام، وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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