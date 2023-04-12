وفاة الحالة الثالثة من ضحايا انفجار أسطوانة غاز بعقار فى كرداسة

فارق أحد المصابين فى حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار فى كرداسة الحياة، متأثرا بحروق أصيب بها، ليصل عدد المتوفيين إلى 3 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذى شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضى، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش فى كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفارق 3 منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.