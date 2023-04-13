مصرع سيدة وإصابة 11 آخرين إثر وقوع حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى ع. ع.خ 42 سنة واصابة2 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون الضبعة.

وتم نقل المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وفى مركز إدكو أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمصرف الخيرى بالقرب من قرية 6 التابعة لدائرة المركز. وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها وأصيب 11 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الخميس إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وادكو بالبحيرة.