اليوم السابع
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مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق يقترح دعوة 3 دول أخرى إلى "الناتو"

الخميس، 13 أبريل 2023 06:00 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق يقترح دعوة 3 دول أخرى إلى "الناتو" مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون
وكالات

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أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، جون بولتون، فى مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يمكن لحلف "الناتو" أن يصبح منظمة عالمية بانضمام ثلاث دول أخرى.

وقال بولتون: "نحن بحاجة إلى تنفيذ فكرة خوسيه ماريا أثنار (رئيس وزراء إسبانيا الأسبق) لجعل "الناتو" منظمة عالمية من خلال دعوة اليابان وأستراليا وإسرائيل للانضمام إلى الحلف".

وأضاف أنه يمكن أن تنضم إلى "الناتو" دول أخرى إذا استوفت معايير الإنفاق الدفاعى للحلف.

واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحتاجون إلى زيادة ميزانيات الدفاع، مع تقليل تمويل الصناعات الأخرى فى الوقت نفسه.

 


جون بولتون

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الناتو

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حرب روسيا واوكرانيا

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