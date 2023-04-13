وأوضح الجروان - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم /الخميس/ - أن بلاده تستهدف أن تصل الاستثمارات في مصر إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتضن نحو 3 آلاف شركة إماراتية تعمل في العديد من القطاعات ولاسيما الاتصالات والبناء والتشييد والمدن الذكية وتجارة التجزئة والنفط والغاز، والموانئ والزراعة، والفنادق، والخدمات، وغيرها.



وأكد الجروان، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات تاريخية، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرًا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات قيادة البلدين الشقيقين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.