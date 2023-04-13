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محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

الخميس، 13 أبريل 2023 12:44 ص
محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 6 مايو 2023  وتنتهى 24 من نفس الشهر ، لتبدأ بعدها امتحانات متخلفى الدور الأول للشهادة الإعدادية  في الفترة من 25 إلى 31 مايو  المقبل.

أوضح  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو وتستمر حتى 15 مايو ، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي  يوم 7 مايو  وحتى 16 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصفين  الأول و الثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 15 مايو 2023،  وأولى  وثانية إعدادي " مكفوفين " في الفترة من 10 إلى 16 مايو، فيما تبدأ  امتحانات الصف الثالث الإعدادي" عام ومهني ومكفوفين ونور أمل " يوم 18 مايو وتنتهى 24 من نفس الشهر.

في حين تبدأ امتحانات الصفين الأول الثانوي العام  في الفترة من 13 إلى 22 مايو 2023، وتبدأ  امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة من 14 إلى 23 مايو المقبل ، مؤكدا بأنه تم مراعاة الإمكانيات المتاحة لجميع المدارس عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء  الامتحانات بكل سهولة ويسر

متخلفي أمل للصم
متخلفي أمل للصم

 

متخلفي الفصل الدراسي الأول
متخلفي الفصل الدراسي الأول

 

متخلفي الإعدادية المهنية
متخلفي الإعدادية المهنية

 

عملي تربية رياضة3 أعدادي
عملي تربية رياضة3 أعدادي

 

عملي التخلف
عملي التخلف

 

عملي ابتدائي
عملي ابتدائي

 

سادسة وسابعة وثامنة ب صم
سادسة وسابعة وثامنة ب صم

 

سادسة ابتدائي
سادسة ابتدائي

 

رابعة وخامسة وسادسة مجتمعي
رابعة وخامسة وسادسة مجتمعي

 

رابعة وخامسة ابتدائي
رابعة وخامسة ابتدائي

 

رابعة ب مكفوفين
رابعة ب مكفوفين

 

رابعة ب صم
رابعة ب صم

 

خط عربي
خط عربي

 

خامسة وسادسة ب مكفوفين
خامسة وسادسة ب مكفوفين

 

خامسة ابتدائي صم
خامسة ابتدائي صم

 

ثانية ثانوي مكفوفين
ثانية ثانوي مكفوفين

 

ثانية ثانوي فني صم
ثانية ثانوي فني صم

 

ثانية ثانوي عام
ثانية ثانوي عام

 

ثانية إعدادي
ثانية إعدادي

 

ثالثة إعدادي مهني
ثالثة إعدادي مهني

 

ثالثة إعدادي مهني صم
ثالثة إعدادي مهني صم

 

ثالثة إعدادي مكفوفنن
ثالثة إعدادي مكفوفنن

 

ثالثة إعدادي عام ورياضي
ثالثة إعدادي عام ورياضي

 

تعليم مجتمعي أولى لثالتة
تعليم مجتمعي أولى لثالتة

 

أولى وثانية إعدادي مهني صم
أولى وثانية إعدادي مهني صم

 

أولى وتانية إعدادي مهني
أولى وتانية إعدادي مهني

 

أولى وتانية إعدادي مكفوفين
أولى وتانية إعدادي مكفوفين

 

أولى ثانوي مكفوفين
أولى ثانوي مكفوفين

 

أولى ثانوي فني صم
أولى ثانوي فني صم

 

أولى ثانوي عام
أولى ثانوي عام

 

أولى إعدادي
أولى إعدادي

 

النقل للخط العربي
النقل للخط العربي

 


بني سويف

الامتحانات

جداول الامتحانات



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