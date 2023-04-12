ختام فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

اختتم فرع ثقافة بني سويف فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية المركزية بالممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الليلة الختامية بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون للشعبية تدريب وائل عيد، وقدمت فرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، باقة من الأغاني ومنها "رمضان جانا، قمرا سيدنا النبي، ومديح المصطفى، يارسول الله أجرنا، القلب يعشق كل جميل".

كما شهدت الليلة ضمن برنامج مقهى "د. أحمد عتمان الثقافي" عطر الأحباب الراحل محروس عباس الفلاح الفصيح وتحدث عنه الشاعر عطية معبد، أوضح أن محروس عباس من أبناء قرية الدير مركز اهناسيا المدينة وهو من جذور مصر الطيبة تربى وترعرع من طينها فكان معبرا عن تاريخ عميق بتلقائيته الجميلة وعن ثقافة المصري الأصيل ومن هنا لقب بأسم الفلاح الفصيح.

وأعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء، نشوى الخطيب ألقت نص "ام الشهيد، ضي العين" وهشام العداسي نص "نحن المشاة" وجمال عبد العلي قصيدة بعنوان "عاشت الاسامي" وأم رحيل قصيدة "بعشق ترابك" وسيدة فاروق قصيدة" الواد قططي".

كما شهدت الفاعليات إفتتاح معرض فنى نتاج ورش الفنون التشكيلية بالمواقع الثقافية خلال شهر رمضان بقاعة المعارض بقصر ثقافة بني سويف ضم المعرض لوحات ورش رسم رمضان في مصر، ويشمل المعرض نتاج ورشة الشمع لذوي الإحتياجات الخاصة، وورشة الخيامية، ولوحات لورشة تحسين الخط العربي تحت إشراف، ريهام احمد نبيل، ماجدة حلمي.

وأستقبل النادي الرياضي بمركز الفشن ليلة رمضانية بحضور، محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، افتتحت الفاعليات بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم وابتهالات للمنشدة الاء حسام، تلاها محاضرة بعنوان "لا للإدمان لا للمخدرات" حاضرها أحمد ماهر، اتبعها أمسية شعرية للشاعرين، أحمد هيكل، ومؤمن سمير، ثم عرض فنى لفرقة الموسيقي العربية ببني سويف، مع فقرة مسرح الأراجوز إشراف مها سيد، نجلاء محمد، وورشة فنون تشكيلية بعصيان الاستيك تنفيذ حاتم وزير، واختتمت الليلة بفقرة المسحراتي قدمها محمد عبد السميع.

جاءت الفاعليات ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة.