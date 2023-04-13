محافظ الأقصر يناقش استعدادات الأعياد مع رؤساء المراكز والمدن.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على رفع درجة الطوارئ بمستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف القطاعات، وتشكيل غرف عمليات خلال الأجازات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع تكثيف حملات الطب البيطري والتموين والمرور والحماية المدنية والجهات المعنية.

وتطرقت الجلسة إلى مستجدات الموقف الحالي لملفات المتغيرات المكانية وتقنين أراضى الدولة والاستعداد لتنفيذ الموجة رقم 21 لازالة التعديات، حيث أكد محافظ الأقصر على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف أية تعديات وإزالتها فوراً، كما تم خلال الجلسة ، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وإدارة المواقف،والطب البيطرى والمجازر ودراسة زيادة عدد السيارات خط الأقصر – طيبة، ، وكذلك ما تم إنجازه بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ومبادرة 100 مليون شجرة .

فيما عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الاقصر لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، وذلك فى إطار استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتلقى شكواهم بمحافظة الأقصر، وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسؤولين بتكثيف أعمال إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بقيادة محمود فاروق، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستمرار بحث ودراسة شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد أنسب الحلول القانونية لها.

وتناول لقاء اليوم المفتوح بحث 20 طلبًا وشكوى مقدمة من قبل المواطنين، تضمنت مطالب بالحصول على مساكن وتوفير فرص عمل، وتركيب أعمدة إنارة بعدد من المناطق السكنية.



جانب من لقاء المحافظ لمناقشة الاستعداد للأعياد



محافظ الأقصر يناقش استعدادات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر