وكيل أوقاف الأقصر: بيع 230 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية فى بيع 230 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذا لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 هـ / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 230 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث إن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذا، حيث تم بإدارة أوقاف الزينية بيع عدد 49 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وبإدارة أوقاف أصفون بيع عدد 47 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وبإدارة أوقاف النمسا تم بيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلى، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 49 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وإدارة أوقاف بندر الاقصر بيع 19 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا 20 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، وإدارة أوقاف أرمنت 10 صكوك، وإدارة أوقاف البياضية 4 صكوك، وإدارة أوقاف كومير 7 صكوك، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 230 صكا حتى تاريخه.



