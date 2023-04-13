محافظة أسوان تعقد الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

عقدت اللجنة التنسيقية للسكان بمحافظة أسوان، اليوم، الخميس، الاجتماع الدورى لها برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجهود المبذولة للتعامل مع القضية السكانية ومواجهة تحدياتها.

حضر الاجتماع، يحيى أحمد، مدير فرع المجلس القومى للسكان، وباقى أعضاء اللجنة من مديرى ومسئولى المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة والأوقاف والكنيسة، وأيضاً هيئات تعليم الكبار وتنمية بحيرة السد العالى، بالإضافة وحدات حماية الطفولة والسكان وتكافؤ الفرص.

وشدد محافظة أسوان، على مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من الجهات المعنية للعمل على مواجهة قضايا السكان، والالتزام بوضع الحلول والآليات المناسبة لتنفيذ الخطة السكانية، وتسريع الاستجابة المحلية لها مع تذليل العقبات لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، ويتواكب ذلك مع الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان "مصر2030" لحل القضية السكانية وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات الخدمية.

ووجهت المحافظة بضرورة التوسع فى تنظيم الحملات وندوات التوعية بمختلف المراكز والمدن من أجل رفع الوعى بقضايا تنظيم الأسرة ومحو الأمية وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية والقوافل الطبية المجانية، وغيرها من الأنشطة والبرامج المتخصصة وخاصة المتعلقة بفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والإجتماعى وزيادة عدد المستفيدين من الأهالى والمواطنين ولاسيما بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض الأنشطة السكانية المنفذة خلال العام الماضى، بالإضافة إلى أهم الإحصائيات والمؤشرات السكانية بالمحافظة، بجانب بحث المشاكل والتحديات التى تواجه الجهات المشاركة أثناء تنفيذ محاور الخطة السكانية وإيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق المستهدف، علاوة على مناقشة الإجراءات والخطوات المتعلقة بتنفيذ بخطة العمل المستقبلية.